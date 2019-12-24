Для банков "Яндекс" оценивает кредитоспособность людей по их персональным данным

Компания «Яндекс» запустила совместный проект с двумя кредитными бюро, который позволит учитывать при оценке платежеспособности клиента не только его кредитную историю, но и историю поисковых запросов и другие пользовательские данные, полученные сервисами IT-компаний.

По данным РБК, такое сотрудничество у «Яндекса» есть с Объединенным кредитным бюро (ОКБ) и БКИ «Эквифакс». Проект компании с ОКБ носит название «Интернет-скоринг бюро». Процесс оценки устроен следующим образом: БКИ делает оценку на основании имеющихся у него данных о финансовом состоянии клиента, после чего в «Яндекс» в зашифрованном виде передаются номер телефона и e-mail оцениваемого лица, при чем «Яндекс» не знает имени клиента.

Далее «обезличенные данные обрабатываются алгоритмами автоматически», при этом «в аналитических моделях используется более тысячи разноплановых факторов», поясняют представители компании. По словам гендиректора бюро Артура Александровича, после этого оценка «Яндекса» добавляется к оценке БКИ, а банки получают общий балл.

В «Яндексе» отмечают, что скоринговый балл компании предоставляется отдельно от балла БКИ и «носит только рекомендательный характер и передается для использования только в маркетинговых целях».

Некоторые банки, опрошенные РБК, признали, что принимают участие в тестировании системы, но пока не готовы применять её на практике. При этом Росбанк, Альфа-банк и ВТБ признались, что видят интерес в подобном подходе. В «Открытии» заявили, что уже используют подобную систему, но только с согласия заемщиков. Отмечается, что Сбербанк в тестировании участие не принимает.

Эксперты не могут прийти к единогласной оценке подобных проектов, однако отмечают, что для её применения может потребоваться согласие клиента. По словам управляющего партнера УК «Право и Бизнес» Александра Пахомова, обезличенные данные в такой связке «перестают быть обезличенными, поскольку описывают поведение в сети конкретного лица, а почта и номер телефона уже не могут рассматриваться сами по себе, поскольку в этом процессе идентифицируют не абстрактное, а совершенно конкретный субъект — заемщика».

С таким мнением не соглашается руководитель практики частного права НЮС «Амулекс» Елена Проскурова, по мнению которой, процедура не может дать представления о действиях конкретного человека.

«Если гражданину отказали в кредите, потому что он часто ищет в поисковике "Яндекса" бары, клиент может это посчитать поводом для иска», — говорит управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин.