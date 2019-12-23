Защита Егора Жукова обжаловала условный срок по делу об экстремизме

Кунцевский районный суд столицы получил жалобу защиты студента ВШЭ Егора Жукова на приговор по делу об экстремизме.

Напомним, 6 декабря Егора Жукова приговорили к трем годам условно и запретили ему вести видеоблог на YouTube в связи с обнаруженными судом в его роликах призывами к экстремизму.

Как передает агентство городских новостей «Москва», в настоящее время защита студента подала на данное решение суда апелляционную жалобу.

«Поступила жалоба адвоката на приговор по уголовному делу в отношении Е. Жукова. Дата и время рассмотрения апелляционной жалобы будут назначены апелляционной инстанцией», — рассказала пресс-секретарь Кунцевского суда Марина Макушкина.