В Татарстане чиновница уволилась после силовых учений в сельской школе

В одной из школ Татарстана прошли проверки после того, как детей привлекли к проведению учений местного отдела МВД.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 20 декабря в одном из образовательных учреждений села Новотроицкое прошли учения отдела МВД Тукаевского района. В качестве статистов по согласованию с администрацией школы были привлечены ученики 9-го класса. Пресс-служба утверждает, что перед началом занятий учащихся проинструктировали на предмет соблюдения мер безопасности, а в ходе занятий ни один из школьников не был задействован в роли нарушителя.

Проверку по факту инцидента провела прокуратура Тукаевского района, а также министерство образования и науки Татарстана. Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя министерства, начальник отдела образования Тукаевского района после произошедшего уволилась.

По данным Znak.com, мероприятие было организовано без ведома родителей, а учащиеся сообщили о полученных травмах.

«В связи с тем, что участие гражданских лиц и план занятия не были согласованы в установленном порядке с МВД по Республике Татарстан, руководством министерства принято решение о проведении служебной проверки, в ходе которой будет дана оценка управленческим решениям руководителей отдела МВД России по Тукаевскому району», – говорится в сообщении МВД.