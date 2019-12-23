В сентябре 2020 года отменят роуминг между Россией и Беларусью

Министерство связи и информатизации Беларуси сообщило о подписании «дорожной карты» по ликвидации роуминга на территории Союзного государства. Ранее аналогичный документ был подписан в России.

Предполагается, что входящие звонки станут бесплатными на всей территории РФ и Беларуси уже к сентябрю 2020 года, передает «Российская газета».

Замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов заявлял, что из-за снижения ставок во взаиморасчетах и межоператорских ставок, которое произойдет в результате отмены роуминга, властям стран придется пересмотреть некоторые законы, передает DailyStorm.