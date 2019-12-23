В Кремле не сочли нужным комментировать стрельбу на Лубянке и действия ФСБ

Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин не стал досматривать концерт ко Дню чекиста из-за стрельбы у офиса ФСБ.

Как передает «Новая газета», в Кремле подтвердили, что российский президент и директор ФСБ Александр Бортников находились в Кремле на концерте, посвященном Дню сотрудников органов государственной безопасности, во время стрельбы на Лубянке. По словам Пескова, «когда был перерыв, а счет шел уже на минуты, они вышли оттуда» и стали следить за операцией спецслужб.

Пресс-секретарь главы государства добавил также, что президент лично никак не комментировал ни сам инцидент, ни действия силовиков по ликвидации нападавшего.

«Это трагическое происшествие, поскольку погибли люди. Я бы не сказал, что оно должно как-то комментироваться из Кремля. В любом случае мы с вами живем в такое время — не только наша страна, но и все государства мира, когда, к сожалению, никто не застрахован от любых проявлений безумия с такими трагическими последствиями. Будут приняты все меры для ликвидации этой ситуации», — цитирует представителя Кремля «Коммерсант».

Напомним, ранее Znak.com сообщил о приведении в полную боевую готовность спецназа Росгвардии, сотрудников которого обязали патрулировать офисы силовых ведомств в регионах после ЧП на Лубянке.