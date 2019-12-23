Только 1% россиян планирует провести новогодние каникулы за рубежом

Свыше 20% россиян пока не определились с планами на новогодние праздники, при этом 16% намерены работать на каникулах.

Как пишет ТАСС со ссылкой на результаты проведенного сервисом Superjob опроса, провести новогодние каникулы дома собираются 38% россиян. В качестве самых популярных вариантов времяпрепровождения называются общение с близкими, а также полноценный сон.

Отправиться на новогодние праздники в гости намерены 9% респондентов, а 5% хотят провести время на даче. Примерно каждый пятый опрошенный (22%) пока не знает, как будет отмечать новогодние праздники.

Совершить путешествие по России собираются 4% участников опроса. Наиболее привлекательными городами для отдыха стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Самара.

Только 1% опрошенных планируют отправиться на новогодние каникулы за рубежом. Среди самых востребованных направлений – Италия, Финляндия, США, Индия и Таиланд.

Среди тех, кто намерен провести новогодние каникулы дома, примерно треть (33%) собирается остаться с семьей. Каждый четвертый (26%) опрошенный хочет отоспаться, а каждый пятый (20%) потратит свободные дни на учебу, повышение квалификации и походы в театр.

Домашними делами займутся 8% респондентов, 5% посвятит отдых увлечениям и просмотрам фильмов. О планах отдохнуть активно заявили только 2% россиян. Такое же число опрошенных собирается встречаться с друзьями, а 4% будут гулять.