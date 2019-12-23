Прокуратура на Урале обжалует решение суда по делу о выброшенном в окно младенце

В Североуральске суд оправдал 17-летнего гражданина, которого обвиняли в покушении на убийство малолетнего, пишет портал E1.

Согласно версии следствия, летом подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выбросил из окна квартиры на первом этаже ребенка своей знакомой. Мать в тот момент вышла из дома в магазин. По счастливой случайности младенца успел поймать случайный прохожий, оказавшийся рядом.

Ребенку на момент происшествия не было и полугода. Подозреваемый на суде настаивал, что грудничок самостоятельно залез на подоконник и выпал из окна. Свидетель, поймавший ребенка, утверждал, что лично видел, как молодой человек держал его на руках, собираясь бросить.

Суд первой инстанции не нашел состава преступления в данном инциденте. В прокуратуре же считают, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела и что при постановлении приговора были нарушены уголовно-процессуальные нормы.

Прокуратура и родители ребенка подали апелляцию на решение городского суда.