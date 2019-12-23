Обвиняемого в угрозах судье Криворучко освободят из СИЗО под подписку о невыезде

Фигуранту дела об угрозах московскому судье изменили меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде.

Как передает «РИА Новости», Алексей Вересов, являющийся фигурантом дела об угрозах судье Тверского суда Москвы Алексею Криворучко, сегодня будет отпущен из СИЗО.

Вересову 12 ноября было предъявлено обвинение по части 2 статьи 280 УК РФ («Призывы к осуществлению экстремистской деятельности с помощью интернета»). По словам адвоката Максима Пашкова, приговор изменили на часть 1 статьи 296 («Угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении судьи»), наказание по которой предполагает до трех лет лишения свободы.

По делу проходят еще три фигуранта. Евгений Ерзунов в данный момент арестован. Сергей Половец, давший показания на Ерзунова, а также житель Воронежа Михаил Квасов находятся под подпиской о невыезде.

Дело связано с публикациями в интернете призывов к экстремизму, а также угроз убийством и причинения вреда здоровью судье Мосгорсуда Алексею Криворучко. В сентябре он приговорил к 3,5 годам в колонии общего режима актера Павла Устинова по делу о беспорядках в столице, после чего также в СМИ появился ряд критических публикаций в адрес судьи, которые Мосгорсуд назвал вмешательством в судебную систему.

Напомним, Устинова задержали 3 августа в центре Москвы, обвинив в участии в несогласованной акции и применении силы к росгвардейцу. Криворучко отказался изучить и приобщить к делу записи задержания подсудимого. Генпрокуратура обжаловала приговор актеру, посчитав его слишком жестким. В результате он получил год лишения свободы условно.