Мусор похоронит губернатора Кубани

Краснодарский край утопает в отходах, а кубанский губернатор второй год подряд проваливает мусорную реформу и саботирует поручения Правительства. Местные жители выходят на стихийные митинги против свалок, а чиновники демонстрируют полный паралич воли. Количество отходов увеличивается, построенные мусорные заводы не работают, а ядовитый мусор вплотную подбирается к домам кубанцев. Но счета за вывоз мусора жителям приходят ежемесячно. Именно так выглядит кубанская мусорная реформа.

Кубань – мусорный аутсайдер

В начале декабря 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о провале мусорной реформы в ряде российских регионов, среди которых оказался и Краснодарский край. Медведев прямо сказал, что в ряде субъектов ситуация с мусором плохая, «даже может быть критическая». По его словам, там система обращения с ТБО не заработает 1 января.

В аутсайдерах, помимо Кубани, оказались Камчатка, Хабаровский край, Владимирская, Курганская, Саратовская, Ульяновская и Еврейская автономная области.

Премьер пообещал жесткие выводы в отношении проштрафившихся губернаторов, не сумевших в срок выполнить поручение правительства. Для одного из них – губернатора Еврейской АО Александр Левинталя, кресло под которым шаталось уже давно, гнев Медведева стал последней каплей. Через пару недель Левинталь ушел в отставку.

Теперь под ударом находится и сам Кондратьев, который в последние месяцы не раз становился героем федеральных скандалов. Сначала журналисты нашли у него огромную усадьбу с личной церковью, построенную на землях сельхозназначения. Затем в интернет попала запись разговора Кондратьева со своим заместителем Алексеенко, где они обсудили «сдохшую Единую Россию», назвали полицейских «мусорами» и озвучили меры по борьбе с оппозицией в крае. Видео, наверняка, посмотрели и в Кремле, потому что Путин, выступая на общероссийском съезде «Единой России», выразительно смотрел на Кондратьева, когда произносил свои слова о «словоблудах» и «конъюнктурщиках».

Напомним, что в федеральном масштабе старт «мусорной реформы» фактически был положен 1 февраля 2019 года, когда граждане впервые стали получать отдельные «мусорные» платежки. Но Кондратьев своим решением отложил запуск «мусорной реформы» до первого января 2020 года. За целый год краевые власти так и не смогли подготовиться к запуску новой системы обращения с отходами, за что премьер-министр Медведев устроил Кондратьеву жесткий разнос. Лед под ногами кубанского губернатора стал еще тоньше.

Мусорное достояние России

В марте 2019 года, по мнению агентства Finexpertiza, Краснодарcкий край занял 3 место в рейтинге регионов по генерации мусора. В регионе за год накапливается 17.4 млн куб. м. мусора при 5.6 млн населения. В этой статистике не учитывается сезонный рост населения, связанный с притоком туристов.

Совокупный объем выручки региональных операторов за вывоз мусора в Краснодарском крае оценивается в 9,2 млрд руб. в год. При этом, за счет благоприятных климатических условий, сравнительно развитой инфраструктуры и фактическом отсутствии труднодоступных районов, регион не попал в 10 наиболее «дорогих» на душу населения регионов по вывозу мусора.

Сегодня Краснодарский край поделен на 11 зон деятельности региональных операторов по районам, однако только в восьми из них назначены региональные операторы. Власти до сих пор не определились, кто будет убирать мусор в Мостовской, Тихорецкой и Усть-Лабинской зонах.

При этом с февраля 2019 года жители Кубани, в пересчете на человека, стали платить за вывоз твердых коммунальных отходов на 35% больше. Но мусора меньше не стало.

Наоборот, его количество даже увеличивается. Только в Краснодаре постоянно находится до двухсот тысяч кубометров мусора, который не успевают вывозить. Те же отходы, которые вывозятся из населенных пунктов, самым варварским способом сваливаются на свалках без всякой сортировки и переработки.

Белореченск – второй Шиес

Например, катастрофическая ситуация сложилась со свалкой в Белореченском районе. Администрация Кондратьева вбухнула в строительство мусорного полигона аж 2 миллиарда рублей, чтобы успеть отчитаться перед федеральным центром об успехе мусорной реформы. В августе 2017 года первый вице-губернатор Алексеенко (тот самый, «похоронивший» Единую Россию) с помпой открыл на территории полигона мусороперерабатывающий завод и пообещал, что все отходы будут опрессовываться, брикетироваться и утилизироваться по самым современным технологиям. «Уверен, что никаких запахов, а тем более разлетающегося мусора здесь не будет», - поклялся заместитель Кондратьева.

Однако спустя два года местные жители взвыли от невыносимого запаха с полигона и потребовали закрыть свалку. По их словам, сортировочная линия практически не работает, а включается только „для отвода глаз“, так как вблизи сортировки даже нет значительного количества мусора для сортировки, а весь мусор сгружается в большую кучу и далее не перерабатывается.

Грузовики сваливают несортированный мусор прямо на землю, потом экскаватор раскидывает отходы по полигону. В одной куче оказывается и пластик, и пищевые отходы, органика, бумага и стекло, которые гниют под открытым небом без всякого дренажа. В результате выделяются ядовитые испарения, которые накрывают близлежащие населенные пункты. Отчаявшиеся жители пишут письма Кондратьеву с требованием закрыть полигон, но не получают ответов.

Особо горячие головы из числа местных жителей, вдохновленные примером защитников Шиеса, призывают организовать дежурство на полигоне, чтобы не пропускать грузовики с отходами.

Однако местная администрация, вместо диалога с возмущенным населением, решила увеличить площадь мусорного полигона. 9 декабря 2019 года на сайте госзакупок появился лот, в котором администрация Белореченского района выставила соседний с полигоном участок в 50000 кв.м в аренду сроком на 7 лет. Стартовая стоимость участка всего 641000 рублей. Именно за столько власть готова угробить здоровье местных жителей. Параллельно с этим начато проектирование второй очереди мусорного полигона, которая расширит площадь свалки почти до 20 га.

Возмущенные граждане создали петицию к Владимиру Путину на сайте change.org, где призывают Президента запретить ввоз мусора на территорию Белореченского района.

Одна большая помойка

По официальным данным, в Краснодарском крае официально зарегистрировано 74 объекта для хранения либо захоронения отходов. При этом, в регионе действует большое количество незаконных свалок, а ряд официально зарегистрированных полигонов по факту не используются, либо используются неэффективно.

Власти даже не скрывают, что регион превратился в одну большую помойку.

«При предусмотренных 74 объектах эксплуатации на территории края фактически используется 89, при этом 14 свалок, включенных в схему, не эксплуатируются вовсе, а в ряде случаев уже ликвидированы. Зато есть 29 свалок, не включенных в территориальную схему. Соответственно, 88 полигонов закрыты и до настоящего времени не ликвидированы и не рекультивированы», – заявил глава Росприроднадзора по Краснодарскому краю Р.Молдованов в июле 2018 года.

Этой неразберихой пользуются недобросовестные мусорные операторы. Совсем недавно полиция раскрыла схему мошенничества между администрацией Краснодара и неким ООО «УБИС». Коммерсанты, получив муниципальные заказы на десятки миллионов рублей, сваливали городской мусор в малолюдных местах. Эта же компания аналогичным образом «вывозила» мусор и в других районах края.

Надвигающуюся мусорную катастрофу могло бы спасти строительство мусоросжигательных заводов, однако все попытки их построить к настоящему моменту провалились.

Дочернее предприятие «Ростеха» «РТ-Инвест» планировало построить два мусоросжигательных завода в Сочи и на Тамани, а также ещё два – в Ставрополье (они также могли использоваться для утилизации части мусора из Краснодарского края). Однако этот проект сначала был сокращен до одного завода в Сочи, и даже эти планы не реализованы: конкурс на строительство, который был запланирован на 2018, не состоялся, ввиду крайне жестких требований к участникам.

Тем не менее, в июле 2019 года специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что «Мы приняли решение о строительстве еще двух /мусоросжигательных заводов/ — один в Ставропольском крае, другой в Сочи», однако никакого строительства по сей день не начато.

Получается, что принципиальное решение о строительства мусороперерабатывающего завода в Сочи принято на федеральном уровне. Однако кубанские власти уже не в первый раз саботируют прямое поручение Москвы.

Мусор – проблема жителей

От бездействия кубанской власти в первую очередь страдают обычные жители Краснодарского края. В социальных сетях регулярно появляются эмоциональные посты неравнодушных граждан, уставших спотыкаться об очередную мусорную кучу.

Проваленная «мусорная реформа» неизменно вызывает серьезное раздражение у местного населения. Люди жалуются, что цены на вывоз мусора растут, но его меньше не становится.

При этом, поддержки «мусорной реформы» среди населения не фиксируется вообще. Более того, граждане, вдохновленные примером защитников Шиеса, призывают активнее бороться за ликвидацию свалок. Недовольство действиями местных властей неизбежно проецируется и на федеральный центр.

Властям выгоден мусор

Жители Кубани страдают не только от мусора, но и от отсутствия информации о будущем этого мусора. Краевая власть, которая тратит на собственный пиар сотни миллионов рублей, подозрительно молчит о продвижении мусорной реформы в регионе. Люди вынуждены питаться слухами, домыслами и крайне скупой официальной информацией.

При этом Вениамин Кондратьев, падкий на любую возможность озвучить позитивный инфоповод, героически отмалчивается о своих успехах в борьбе с помойками и свалками. Его прохладное отношение к этой теме передается и подчиненным, которые даже к имитации своей деятельности относятся спустя рукава.

Так, в сентябре 2018 года в Краснодаре, благодаря апатии властей, почти незаметно прошли общественные обсуждения результатов корректировки территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами Краснодарского края.

Схему представляла компания-подрядчик, которая рекомендовала региональным операторам как можно скорее приступить к работе по предоставленному плану. Однако активистами регионального отделения ОНФ был выявлен ряд принципиальных замечаний.

Основная претензия заключалась в том, что твердые коммунальные отходы власти планировали размещать на несанкционированных и нелицензированных полигонах. Попросту, это давало властям право устроить свалку на любом пустыре. Также в новом проекте терсхемы отсутствовала информация о перспективах развития сортировки и переработки мусора в крае.

Активисты обратили внимание, что практически во всех разделах проекта встречается устаревшая и неактуальная информация, в том числе приводится анализ реализации постановления главы администрации Краснодарского края от 2004 г., хотя после выхода постановления прошло уже 14 лет. Чиновники просто скопировали текст постановления и даже не исправили наименования органов законодательной и исполнительной власти региона.

Кроме того, в новый проект территориальной схемы размещения отходов Краснодарского края попали полигоны, расположенные на территории Республики Адыгея.

Также чиновники не объяснили, как будет вывозится мусор и содержаться контейнерные площадки. Именно так – бездарно и формально – реализуется мусорная реформа в Краснодарском крае.

Позиция федеральных властей

Между тем «мусорная реформа» стала для властей одной из наиболее болезненных тем в уходящем году. Эта тема неоднократно обсуждалась в публичном пространстве первыми лицами государства.

Так, 10 декабря 2019 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека под руководством президента РФ В.Путина, советник президента Валерий Фадеев заявил, что «особенно острая тема ‒ так называемая мусорная реформа. По нашим наблюдениям, социальное напряжение по этой проблеме есть в 50 регионах страны».

В рамках того же мероприятия глава российского «Гринписа» Сергей Цыпленков заявил, что «проблема мусорной реформы продолжается, и это источник социального напряжения».

Важно отметить, что в декабре 2019 года главы двух регионов (ЕАО и Иркутской области) уже подали в отставку. Ряд изданий связали их уход в том числе с провалами «мусорной реформы». Если это действительно так, то реализация «мусорной реформы» является одним из наиболее значимых критериев для Кремля при оценке деятельности глав регионов.

И на таком фоне шансы Кондратьева повторно стать губернатором слишком малы. Кремль просто не допустит до выборов откровенно слабого губернатора, который годами не может решить проблему вывоза и переработки мусора в богатейшем регионе России. Ведь если эта проблема не будет решена в ближайшее время, Кубань может охватить волна мусорных протестов по типу Шиеса. А накануне выборов в Госдуму и проблемы-2024 новый очаг социальной напряженности в патриархальном регионе Кремлю вряд ли нужен.