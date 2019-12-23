Девочку из Ингушетии, которой удалили руку из-за побоев, выпишут из НИИ в Москве

Избитую в Ингушетии семилетнюю девочку собираются выписать из столичного НИИ 25 декабря.

Напомним, девочку 2012 года рождения госпитализировали в Назрани 4 июля с многочисленными серьезными травмами. Оттуда ее отправили на лечение в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. По подозрению в истязаниях девочки была задержана родная тетя ребенка. Против нее возбудили уголовное дело.

Позднее стало известно, что медикам не удалось спасти руку ребенка, часть которой из-за сильных повреждений омертвела. В результате девочке пришлось частично удалить конечность, включая кисть и предплечье.

Как передает агентство городских новостей «Москва», в настоящее время ребенок пошел на поправку и в скором времени будет выписан из больницы. Предполагаемая дата выписки девочки — 25 декабря.