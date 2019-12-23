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Депутат от КПРФ надеется вернуть в Россию северокорейских трудовых мигрантов

Общество
17:20, 23 декабря 2019

Северокорейские трудовые мигранты покидают Россию в связи с санкциями ООН, рассказывает Русская служба новостей «Би-би-си».

В конце 2017 года Совет безопасности ООН принял резолюцию, согласно которой все северокорейские мигранты обязаны вернуться на свою родину. В том числе это касалось граждан КНДР в России. В ООН считают, что на деньги, которые мигранты поставляют в Северную Корею, спонсируется ядерная программа КНДР.

В Москве закрыты все рестораны северокорейской кухни, а телефоны HR-компаний по трудоустройству северокорейских мигрантов либо не работают, либо по ним отвечают новые арендаторы офисов, сообщает СМИ. В строительных компаниях отмечают, что все работники из КНДР обязаны покинуть страну, иначе им грозят большие штрафы.

РЖД и агрегатор авиабилетов Aviasales отмечают увеличение пассажиропотока и количества рейсов из России в направлении Пхеньяна.

Депутат Госдумы от КПРФ Казбек Тайсаев выразил надежду, что в перспективе удастся восстановить рабочие квоты для северокорейских рабочих. В том числе им могут помочь поправки к закону о положении иностранных граждан. Они уже прошли первое чтение в Госдуме.

«В новом году мы должны сделать все возможное, чтобы северокорейские рабочие работали в Российской Федерации. Строители из КНДР — одни из лучших. Они строили в России социальные объекты — школы, садики. Ни по одному объекту никогда нареканий не было», — цитирует «Би-би-си» Тайсаева.

Теги: #Миграция

Рубрика: Общество

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