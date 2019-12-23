Дефицит кислорода, дожди и +8 градусов ждут москвичей 23 декабря

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в понедельник, 23 декабря.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется под влиянием передней части циклона и атмосферных фронтов, что обусловит облачную погоду и небольшие дожди.

Воздух в Москве при этом прогреется до 6..8, по области — до 3..8 градусов тепла. Ветер подует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление в середине дня укажет на отметку 740 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 85%.

Высокая влажность воздуха, колебания давления и дефицит кислорода в воздухе могут спровоцировать негативные метеопатические реакции у людей, страдающих заболеваниями бронхо-легочной системы с проявлениями кислородной недостаточности, системы кровообращения, а также эндокринными заболеваниями.