В рабочем поселке под Волгоградом временно усыпили собак, загрызших хозяйку

В рабочем поселке Городнище под Волгоградом следователи начали разбирательство в связи со смертью 36-летней местной жительницы, пишет v1.ru.

Родственники погибшей рассказывают, что женщина перестала выходить на связь еще на минувшей неделе: не отвечала на звонки и сообщения. Прибывшие по адресу проживания женщины спасатели вместе с полицией вскрыли дверь в квартире, где обнаружили труп.

На теле погибшей не было мягких тканей в области лопаток, шеи, спины и на голове. Две ее собаки бегали по квартире. При этом на женщине не было обнаружено иных повреждений, которые свидетельствовали бы о насильственной смерти.

Животным вкололи снотворное и передали в приют для животных.