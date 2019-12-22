В СПЧ сочли незаконными задержания журналистов, освещавших теракт на Лубянке

На сайте СПЧ опубликовано заявление комитета по свободе информации и правам человека, где правозащитники требуют проверить законность задержания двух журналистов, освещавших теракт на Лубянке у здания ФСБ.

Речь идет о журналистке издания Baza Анне Никитиной и корреспонденте газеты «Коммерсантъ» Романе Дорофееве. Никитина была задержана на редакционном задании в квартире семьи предполагаемого преступника, когда брала интервью. Утверждается, что при задержании неустановленный сотрудник силовых структур ударил журналистку по лицу и обещал «уволить» ее.

Романа Дорофеева задержали 20 декабря во время съемки на Лубянке. Некий сотрудник в гражданской форме нецензурно выругался в сторону корреспондента и в грубой форме потребовал убрать камеру.

Текст СПЧ обращен к ведомствам Генпрокуратуры и Следственного комитета. «Никакие интересы не могут служить оправданием для преследования журналистов и таких грубых нарушений закона», — говорится в заявлении.