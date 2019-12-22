Родители в Челябинске отправили детские подарки экспертам из-за сроков годности

В Челябинске родители воспитанников детского сада №450 обнаружили на выданных новогодних подарках две этикетки с разными сроками годности. На заклеенном стикере срок годности товара оканчился еще 26 июня, сообщает телеканал 31TV.

В детском саду объяснили, что возникшая путаница имеет исключительно документационный характер. «Из партии подарков несколько коробок осталось с прошлого года, поэтому на них была наклеена этикетка нового года. Внутренность подарка была новой. Сертификат на данные конфеты имеется и качество их соответствует заявленному», — заявила заведующая детским садом Елена Фатеева со ссылкой на информацию поставщика.

Родители решили не верить на слово и направили конфеты на экспертизу, чтобы подтвердить или опровергнуть данные об их качестве. Одна из родительниц утверждает, что она обнаружила плесень на конфете из подарка, пишет «РИА Новости».