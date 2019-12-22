Путин, Медведев и Собянин поздравили кардиохирурга Лео Бокерию с 80-летием

22 декабря главный кардиохирург Министерства здравоохранения Лео Бокерия отметил свой 80-летний юбилей.
Свои поздравительные телеграммы ему уже направили президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет «РИА Новости». Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил врача в своем Instagram, сообщает «Вечерняя Москва».
Лео Бокерия по сей день продолжает хирургическую практику в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Он является одним из основоположников хирургического метода лечения нарушений ритма сердца.