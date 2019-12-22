Бизнесмен в Тольятти назвал дело о тухлом мясе в школьных столовых провокацией

В Тольятти СК возбудил уголовное дело по факту обнаружения в школьных столовых мяса с трупным ядом, пишет «ТЛТгород.ру». Мясо павших животных было обнаружено в ходе проверки прокуратуры, ФСБ, МВД и ветеринарных служб.

Надзорным и силовым ведомствам удалось обнаружить склад, где находилось более 50 тонн мяса неизвестного происхождения. Утверждается, что в складском помещении непригодное к употреблению мясо вымачивали в уксусе и замораживали для дальнейшей поставки в детсады и школы.

Тольяттинский департамент образования начал внутреннюю проверку в подведомственных учреждениях. «Часть детских садов уже предоставили в департамент образования результаты лабораторных исследований. Качество мяса, которое поставляется в дошкольные образовательные учреждения, соответствует всем нормативным требованиям», — говорится в сообщении на официальном сайте.

Подробный отчет по общепитам всех образовательных учреждений в городском округе будет опубликован на сайте администрации на следующей неделе.

Во всех эпизодах уголовного дела поставщиками несъедобного мяса были установлены ООО «Мясная продукция» и «Мясной провиант», находящиеся по одному адресу. Информацию о ситуации подтвердил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Один из тольяттинских бизнесменов, работающих в этой отрасли, на анонимных условиях поделился с «Новой газетой» мнением, что уголовное дело может быть провокацией на фоне передела рынка.

«Насколько мне известно, в недрах правительства региона созрело решение создать в следующем году в Самарской области единый центр поставок питания в школы и детские сады. Вероятно, этот скандал с мясом трупов животных произошел не случайно. И сейчас начнется массовая проверка всех работающих в этом бизнесе, после которой начнут зачищать площадку», — цитирует издание предпринимателя.