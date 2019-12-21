На "салатовой" ветке метро в конце 2023 года откроется станция "Южный порт"

На территории промышленной зоны «Южный порт» появится дополнительная станция Люблинско-Дмитровской линии метро.

Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, передает агентство «Москва».

«Южный порт сегодня – большая глухая промзона, необеспеченная дорогами. Мэром Москвы Сергеем Собяниным принято решение построить там новую станцию метро», – сказал Хуснуллин. По его словам, объект будет готов до конца 2023 года.

Заммэра пояснил, что строительство будет вестись тем же способом, что и при возведении «Беломорской». «Это значит, что мы методом топ-дауна, без закрытия действующей линии метро, сверху будем надстраивать станцию», – сказал Хуснуллин.