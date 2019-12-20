Журналистка Baza заявила, что в ФСБ ее ударили по лицу за расследование стрельбы

Задержанная в доме матери «стрелка с Лубянки» журналистка Анна Никитина рассказала, что ее привлекли в качестве свидетеля.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что силовики задержали двоих журналистов, освещавших и расследовавших стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, которая произошла накануне, 19 декабря. Одним из задержанных работников СМИ был снимавший видео на месте ЧП журналист «Коммерсанта» Роман Дорофеев, другой — корреспондентка издания Baza Анна Никитина, приехавшая после стрельбы в квартиру матери предполагаемого злоумышленника.

По данным Baza, Никитина брала интервью у женщины как раз в тот момент, когда «услышала, как оперативники ломают дверь в подъезд». «Выйти из квартиры она уже не могла — в следующую минуту силовики ворвались в квартиру, после чего зашли внутрь и положили ее и Светлану Манюрову лицом в пол. Оперативники нашли пресс-карту Анны и передали ее какому-то мужчине, руководившему обыском. По словам нашей журналистки, он был очень раздражен, начал кричать, что уволит Анну и она больше не сможет работать журналистом, и ударил по лицу», — приводит сообщение Baza портал Znak.com.

Отмечается, что сейчас журналистка зафиксировала полученные в результате удара, нанесенного ей силовиком, травмы и едет на допрос в ФСБ, поскольку ее привлекли к делу в качестве свидетеля.