Женщина получила 6,5 лет колонии за убийство избивавшего её соседку мужчины

Жительницу Невельска Сахалинской области Наталью Жирнову приговорили к 6,5 годам колонии общего режима по части 4 статьи 111 УК РФ о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности за убийство мужчины, который угрожал и избивал её подругу, передает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

Инцидент произошел в городе Поронайск. Жирнова выпивала вместе с соседкой. Та попросила проводить её до дома, сославшись на то, что муж в состоянии алкогольного опьянения оскорбляет её, избивает и выгоняет на улицу.

Женщины продолжили употреблять алкоголь уже в доме соседки, а когда мужчина пришел и начал душить хозяйку, они сами избили его, а Жирнова нанесла ему два удара по голове сковородкой. Мужчина скончался позднее в результате закрытой черепно-мозговой травмы, но перед этим они выгнали его из дома, а когда через 20 минут соседи занесли его обратно, женщины продолжили избиение, после чего Жирнова ушла, а её подруга легла спать. Наутро мужчина был госпитализирован родственниками, но вскоре скончался.

Следствие ранее сообщало, что подсудимая ранее уже была судима, однако данные суда это опровергают. Также суд учел наличие у обвиняемой малолетних детей и «аморальность поведения» жертвы.