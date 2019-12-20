Водитель автобуса в Тюмени заплатит 4 тысячи за падение женщины в салоне

Районный суд в Тюмени приговорил водителя городского автобуса к выплате компенсации в размере 4 тысяч рублей пожилой женщине, которая упала во время движения транспорта. Об этом рассказывает портал 72.ru.

Пассажирка сильно ударилась плечом и бедром. Причиной падения стало резкое начало движения автобуса. Водитель при этом начал ругаться на женщину, обвиняя ее в беге по салону.

Горожанка обратилась в суд: после падения она несколько дней страдала от боли и у нее появился страх перед общественным транспортом. Ее требованием стало возмещение компенсации в объеме 50 тысяч рублей.

Суд принял сторону пенсионерки, но взыскал с шофера только 4 тысячи рублей.