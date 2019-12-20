В США нашли мужчину, которого 55 лет назад младенцем похитили из роддома

ФБР удалось спустя 55 лет найти американца, которого похитили у матери через день после его рождения.

Как передает WGN TV, речь идет о случае, произошедшем в Чикаго в апреле 1964 года. Тогда американка Дора Фрончак сообщила полицейским о похищении ее новорожденного сына, корого забрала у нее в роддоме неизвестная женщина, одетая как медсестра.

Спустя два года агенты ФБР обнаружили в Нью-Джерси брошенного ребенка, похожего на сына Фрончак формой ушных раковин. У женщины не было сомнений в том, что это ее сын, и ребенок остался жить в их семье. Однако в 2014 году мужчина сделал тест ДНК, который показал, что он и его предполагаемая мать не являются кровными родственниками. Это подвигло ФБР возобновить расследование.

Настоящий сын женщины нашелся несколько месясев назад в штате Мичиган. Он отказался раскрывать свое имя в СМИ. По словам мужчины, он знает, что его похитили из роддома, когда он был младенцем. ФБР продолжает расследовать его похищение.