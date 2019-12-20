В Москве на шесть суток арестовали эко-активиста за акцию Греты Тунберг

Мещанский районный суд арестовал участника движения Fridays For Future Аршака Макичяна за пикет у Суворовских ворот.

Как передает «Новая газета» со ссылкой на пресс-службу «Гринписа», эко-активиста признали виновным в нарушении порядка проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП) за пикет против глобального потепления 25 октября. Издание напоминает, что тогда вместе с Макичяном были задержаны еще двое активистов, которых позднее отпустили из ОВД с протоколом об административном правонарушении.

Отмечается, что климатический пикет в рамках движения Fridays For Future, проводившийся защитниками природы на площади у Суворовских ворот, не был согласован со столичными властями. Однако мэрия, ответив на заявку организаторов отказом, альтернативного места для мероприятия так и не предложила.

Согласно постановлению Мещанского суда, за экологическую акцию Аршак Макичян проведет под арестом шесть суток.

Напомним, движение Fridays For Future («Пятницы ради будущего» или «Школьная забастовка за климат») было основано в 2018 году шведской эко-активисткой Гретой Тунберг.