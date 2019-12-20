Под Москвой устанавливают личность убийцы женщины, зарезанной в собственном доме

Уголовное дело об убийстве возбудили в городском округе Ступино под Москвой после обнаружения тела зарезанной женщины.

Как передает агентство городских новостей «Москва», тело женщины с колото-резаным ранением брюшной полости было найдено в ее собственном доме в подмосковном селе Шугарово 18 декабря. Отмечается, что погибшая 39-летняя женщина была убита примерно за два дня до ее обнаружения.

В настоящее время по факту произошедшего заведено уголовное дело об убийстве. С места преступления были изъяты улики для проведения судмедэкспертизы. Личность убийцы устанавливается.