Осужденный на 22 года за попытку подрыва "Сапсана" в 2017-м заявил, что "ошибся"

Таджикистанец Эмом Бурхонов приговорен к 22 годам колонии строгого режима за попытку подрыва поезда «Сапсан» в 2017 году.

Соответствующее решение принял Второй западный окружной военный суд, передает «Интерфакс».

Сообщается, что Бурхонов признан виновным по части 3 статьи 222 УК РФ («Незаконное ношение оружия в организованной группе»), части 1 статьи 205.4 УК РФ («Организация террористического сообщества и участие в нем»), части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205 УК РФ («Покушение на совершение взрыва в составе организованной группы»). Сам таджикистанец свою вину признал. По словам осужденного, в содеянном виноват только он один.

«Я ошибся. Я просто смотрел ролики на Youtube, где убивали женщин и детей, я хотел прекратить это, но я ошибся», – заявил Бурхонов во время последнего слова.

В июле 2019 года Московский окружной военный суд приговорил к срокам от 15 лет до 21 года семерых членов «Исламского государства» [также ИГ или ИГИЛ; террористическая организация, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ решением суда — прим. Sobesednik.ru] из Таджикистана, которые готовили подрыв в «Сапсана» в 2017 году.

Поезд №758 сообщением Москва – Санкт-Петербург 13 июля 2017 года наехал на установленную подсудимыми металлическую конструкцию. С рельсов он не сошел, однако пять вагонов получили повреждения. Сумма ущерба, нанесенного АО «РЖД», оценена следствием в сумму более 55 миллионов рублей.