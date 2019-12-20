Мать "стрелка с Лубянки" объяснила поступок сына его "ненавистью к КГБшникам"

Мать Евгения Манюрова, который, предположительно, устроил стрельбу у здания ФСБ, рассказала о его замкнутом образе жизни.

По словам женщины, которые со ссылкой на telegram-канал Baza приводит Znak.com, 39-летний мужчина, ликвидированный силовиками в ходе стрельбы у здания ФСБ на Лубянке, отличался крайне негативным отношением к сотрудникам спецслужб.

«Он просто ненавидел этих КГБшников. Он сам мне это говорил. Почему? Я не знаю, он мне не объяснял», — рассказала мать Манюрова.

Женщина сообщила также, что ее сын не служил в армии, не был женат и не состоял в отношениях. Он вел замкнутый образ жизни, занимался только работой и хобби, в частности увлекался стрельбой. Известно, что в конце ноября Манюров занял третье месте в соревнованиях в московском городском стрелково-спортивном клубе ДОСААФ в дисциплине «карабин в пистолетном калибре».

Как передает «Интерфакс», в настоящее время в тире, где мужчина занимался стрельбой, проходят следственные действия. При этом ДОСААФ отрицает проведение там обысков, заявляя о своем тесном сотрудничестве с правоохранителями.

Напомним, стрельба, в результате которой один сотрудник ФСБ погиб и еще пять человек оказались ранены, произошла у здания ФСБ на Лубянке вечером в четверг, 19 декабря.