"Исчезнувший" из СИЗО Никита Чирцов был раньше срока этапирован в Курск

Адвокат фигуранта «московского дела» Никиты Чирцова назвал незаконным преждевременное этапирование его подзащитного.

Напомним, ранее адвокат Александр Борков сообщил СМИ, что его подзащитный, осужденный на один год колонии в рамках «дела 212» Никита Чирцов пропал из СИЗО «Бутырка», где он должен был находиться до этапирования в колонию. При этом перевести в ИК молодого человека, по словам юриста, пока не имели права, поскольку еще не истек срок для подачи апелляционной жалобы на его приговор.

Однако в настоящее время стало известно, что Чирцова действительно этапировали в Курск, хотя приговор еще не вступил в законную силу.

«Чем руководствовалась ФСИН, мне непонятно. Я считаю это незаконным», — рассказал адвокат Александр Борков «Интерфаксу». По его словам, апелляцию на приговор он подал еще 15 декабря, при этом дата ее рассмотрения назначена пока не была.