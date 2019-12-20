Google оштрафовали на €150 млн за непонятные правила продажи контекстной рекламы

Французский антимонопольный регулятор назначил компании Google штраф в размере 150 миллионов евро за непрозрачные правила использования сервиса для размещения в одноименной поисковой системе рекламы, передают «Ведомости» со ссылкой на сайт организации.

По мнению ведомства, сформулированные сложным образом правила использования Google Ads, которые к тому же применяются случайным образом, нарушают закон о конкуренции, а сама компания таким образом пользуется своим «доминирующим положением на рынке поисковой рекламы».

«Регулятор налагает штраф в размере 150 млн евро и предписывает Google уточнить составление правил работы платформы», — говорится в сообщении.

Это далеко не первое подобное решение против Google, как отмечает газета, за последние два года Еврокомиссия в общей сложности оштрафовала компанию в общей сложности более чем на 8 миллиардов евро.