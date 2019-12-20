ЕС просит Минск ввести мораторий на смертную казнь с последующей ее отменой

Представители Евросоюза в очередной раз напомнили о необходимости введения в Белоруссии моратория на смертную казнь.

«ЕС подтвердил свое несогласие с применением смертной казни при любых обстоятельствах и выступил за введение Белоруссией моратория в качестве первого шага к ее отмене», – цитирует RT сообщение Европейской службы внешних связей по итогам заседания координационной группы Белоруссия – Евросоюз.

Накануне, 19 декабря стало известно, что в Белоруссии на днях был приведен в исполнение смертный приговор в отношении жителя Бобруйска Александра Осиповича, признанного виновным в жестоком убийстве двух женщин. По информации издания «Коммерческий курьер», по приговору было направлено личное ходатайство на имя президента Белоруссии Александра Лукашенко, которое было оставлено без удовлетворения.

В настоящий момент Белоруссия является единственным государством в Европе и на территории СНГ, в котором применяется смертная казнь. Близким приговоренных к высшей мере наказания обычно не сообщают о расстреле и не дают увидеться с приговоренными перед казнью. Тела расстрелянных не выдаются родственникам, а места их захоронения не раскрываются.

К отмене смертной казни призывают Беларусь ЕС, ОБСЕ и еще ряд международных организаций.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в Госдуме предложили заменить фигурирующую в сегодняшнем Уголовном кодексе России, но фактически не применяемую меру наказания в виде смертной казни на пожизненное одиночное заключение.