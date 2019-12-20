Девушка в Уфе приютила оставленного на обанкротившейся турбазе коня

Зоозащитница и инструктор по верховой езде из Уфы Анастасия Пешкина обнаружила на обанкротившейся турбазе истощенного коня, которого там оставили бывшие хозяева. Об этом рассказала «Независимая уральская газета».

Известно, что животное по кличке Федор ранее было чемпионом, участвовало в скачках, где и повредило одну из ног. Коня передали в пользование турбазе, где он «проработал» пару месяцев. После у предпринимателей начались финансовые проблемы.

«Фёдор остался там один, он стоял в запертом деннике сутками и почти не получал еды. Коня забрали люди, чтобы хоть как-то выходить и не дать умереть голодной смертью», — рассказывает Анастасия Пешкина историю животного.

Девушка выкупила коня, привела его в более бодрый вид и теперь собирает через соцсети средства на его лечение. Там же она намерена отчитываться о полученных и потраченных средствах. Животное находится на временной передержке в центре иппотерапии.