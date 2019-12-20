Депутат хочет собрать данные обо всех сим-картах в стране в единую базу

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил главе Роскомнадзора Александру Жарову письмо, в котором предложил создать в России единую систему сим-карт и провести их инвентаризацию для борьбы с рынком «серых» сим-карт, сообщает РБК.

«Любое законопослушное лицо сегодня может стать фигурантом серьезного уголовного дела в случае использования его персональных данных в криминальной среде», — объясняет свою обеспокоенность этим вопросом Чернышов.

Согласно его письму, предлагается усилить борьбу с нелегальными сим-картами в даркнете, провести всероссийскую инвентаризацию всех карт, а также создать федеральную платформу-агрегатор, чтобы каждый гражданин мог проверить, какие сим-карты на него зарегистрированы. К работе над созданием законопроекта депутат предложил привлечь и операторов связи.

При этом сами операторы отмечают, что это приведет к значительным затратам, которые они нести не намерены, а действующих механизмов защиты в целом хватает.

Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Анна Айбашева заявила, что компания принимает необходимые меры для борьбы с «серыми» сим-картами, а подобные инвестиции бюджетом компании не предусмотрены. Ольга Галушина из «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) подчеркнула, что проблемы незаконного распространения их сим-карт нет в связи с очень строгой политикой по данному вопросу, а руководитель по взаимодействию с исполнительной властью «МегаФона» Никита Данилов полагает, что скорее стоит сконцентрироваться на доработке уже существующих законов, а не на создании новых. При этом анонимный собеседник издания, близкий к одному из операторов, пояснил: «Для всех операторов это колоссальные деньги, которых у участников рынка просто нет. Если государство готово взять эти траты на себя, операторы готовы поддержать, но инвестировать в подобную платформу участники рынка не готовы».

Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков письма Чернышова не видел, однако отметил, что «идеи ужесточения контроля над распространением сим-карт уже были, но подверглись критике и исчезли из повестки».