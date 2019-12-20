Дед Мороз рассказал петербуржцам, какие желания его больше всего порадовали

Всероссийский Дед Мороз, прибывший в Петербург, рассказал жителям города о просьбах, которые впечатлили его больше всего.

«Самое оригинальное – самое простое. Например, "хочу увидеть Деда Мороза", "хочу обняться с ним"», – цитирует Деда Мороза издание «Петербургский дневник».

По словам Мороза, ему приятно, «когда человек просит за другого». Так, он рассказал о письме от мальчика, который попросил для дедушки новые валенки, для сестры – куклу, для бабушки – «яблок, сколько не жалко».

Дед Мороз рассказал тронувшую его историю, которая произошла в одном из городов России. Мальчик Саша попросил встречи с другом Лешей из детского дома, рядом с которым живет ребенок. Когда Лешу усыновили и забрали из детдома в семью, связь с ним прервалась. «Мы устроили встречу после долгой разлуки, подарили ребятам подарки, щенка и даже корову, поскольку семьи живут в сельской местности», – рассказал Дед Мороз.

Всего за 2018 год Деду Морозу написали 230 676 бумажных писем, отмечает издание.

Сообщается, что завтра, 21 декабря, всероссийский Дед Мороз зажжет главную елку на Дворцовой площади Санкт-Петербурга и поздравит петербуржцев с наступающим Новым годом.