Женщина в Рязани пыталась выдать убийство брата за суицид

В Рязанской области завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стала 52-летняя женщина. Ее обвиняют в убийстве младшего брата, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Согласно версии следствия, в начале августа в селе Бестужево женщина нанесла десять ударов ножом в грудь, шею и спину своему 42-летнему брату. Пытаясь избежать наказания, обвиняемая положила нож в руку убитого. В показаниях она выдвигала разные версии произошедшего, в том числе версию о самоубийстве.

У следствия набрано достаточное количество доказательств для обвинительного заключения. Сейчас дело направлено в районную прокуратуру для дальней отправки на судебное рассмотрение.