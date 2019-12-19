В Госдуме рекомендуют задавать школьникам на каникулы чтение русской классики

В Москве палата межрайонных советов директоров образовательных организаций Москвы поддержала предложение министра просвещения Ольги Васильевой оставить школьников без домашних заданий на новогодние каникулы, пишет АГН «Москва». Экспертно-консультативный совет родительской общественности это решение поддержал.

При этом сервис Московской электронной школы предоставит ученикам возможность проверить свои знания по пройденному материалу. На портале доступны проверочные задания, которые помогут школьникам освежить знания и подготовится к экзаменам или олимпиадам.

Депутат Госдумы Олег Смолин поддержал идею об отмене письменных заданий на зимние каникулы всем школьникам, но рекомендовал задавать им читать русскую классику.