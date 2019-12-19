Twitter прокомментировал отписку своего гендира от Цукерберга изображением козла

Сооснователь и генеральный директор Twitter Джек Дорси подписался на аккаунт Big Tech Alert, отслеживающий действия ключевых фигур в IT-сфере в Twitter, чтобы демонстративно отписаться от аккаунта главы Facebook Марка Цукерберга, передает РБК со ссылкой на Mashable.

В пресс-службе Twitter после запроса американского портала с просьбой прокомментировать такие действия главы компании ответили, прислав эмодзи с изображением козла.

Это, как предполагает РБК, связано с интервью, в котором Дорси рассказал журналу Rolling Stone о своей встрече с главой Facebook, на которой он из «лазерного пистолета» убил козла. Как позже пояснил сам Цукерберг, он не ест мясо животных, которых не убил собственноручно.

«К счастью, ни один козел не пострадал при создании этого корпоративного заявления», — комментирует Mashable сообщение Twitter.