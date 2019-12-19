Суд не выявил состава преступления в деле о крушении Ту-154 с Доктором Лизой

Дело о крушении в декабре 2016 года самолета Минобороны РФ Ту-154 было закрыто за отсутствием состава преступления, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката родственников погибших Игоря Трунова.

«Потерпевших уведомили, что дело по сочинской авиакатастрофе закрыто из-за отсутствия состава преступления», — заявил он.

Трунов также отметил, что постановление о прекращении дела засекречено, так как представляет собой государственную тайну. Ранее сообщалось, что дело было возбуждено по статье 351 УК РФ о нарушении правил полетов, повлекших тяжкие последствия. По словам адвоката, потерпевшие тем не менее могут обратиться в суд по гражданскому делу.

При крушении Ту-154, который летел на авиабазу Хмеймим в Сирии, погибли 92 человека, среди которых глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, журналисты, представители Минобороны РФ и артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова.