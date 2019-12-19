В центре внимания
Минздрав сообщает о двух пострадавших при стрельбе на Лубянке фээсбэшниках
Путин ушел от вопроса о родстве с Катериной Тихоновой и Марией Воронцовой
Жуков в муравейнике. Герой поколения, привыкшего к праву на выбор

Новости дня

19 декабря, четверг

[20:44]Сообщения о стрельбе в приемной опровергают со ссылкой на ФСБ
[19:58]Минздрав сообщает о двух пострадавших при стрельбе на Лубянке фээсбэшниках
[18:00]Европарламент осудил закон об "иностранных агентах" и призвал отменить его
[17:57]Фильм о жертвах сталинизма стал лауреатом кинофестиваля "Сталкер"
[17:50]Спасатели предупредили москвичей о ветре 24 м/с с сохранением до 20 декабря
[17:32]В плане обороны Беларуси учли варианты "расшатывания обстановки" и опыт Украины
[17:30]Полицейский, убивший жену, не согласен с лишением родительских прав
[16:58]В США полиция пытается выяснить, зачем 17-летняя девушка пыталась угнать самолет
[16:57]Путин ушел от вопроса о родстве с Катериной Тихоновой и Марией Воронцовой
[16:39]Первая плавучая АЭС зажгла новогоднюю елку в городе Певек
[16:36]Суд не выявил состава преступления в деле о крушении Ту-154 с Доктором Лизой
[16:17]Отказ в закупке назарегистрированных лекарств признали нарушением права на жизнь
[15:52]Twitter прокомментировал отписку своего гендира от Цукерберга изображением козла
[15:45]Путин объяснил закон об иноагентах тем, что "кто платит, тот и музыку заказывает"
[15:22]Путин – о законе против бытового насилия: "силой не заставишь любить"
[15:18]Володин встретился с членами Палаты лордов Британии ради установления отношений
[15:09]Женщина в Рязани пыталась выдать убийство брата за суицид
[15:00]Путин упрекнул Европу в том, что по ее городам "свободно гуляют террористы"
[14:51]Наблюдательный совет РУСАДА решил судиться с WADA из-за санкций против РФ
[14:34]До 3 дней сократится максимальное ожидание приема онколога при подозрении на рак
[14:30]Путин опроверг связь увольнения Левченко с его членством в КПРФ
[14:24]В Новый год москвичи смогут сходить на праздник, но только через КПП с досмотром
[14:13]Путин допустил изъятие слова "подряд" из статьи Конституции о президентских сроках
[14:02]В трех регионах с 2020 года начнут строить ПНИ с домашними условиями
[13:59]Путин забыл фамилию Ивана Голунова в ходе пресс-конференции
[13:45]Путин объяснил, что присвоил Кадырову звание Героя России за ежедневные риски
[13:31]Производители просят отсрочить закон об органике, чтобы избежать "серой зоны"
[13:29]Путин отверг возможность присутствия иностранных войск в Донбассе
[13:12]Путин считает, что отстранение России от Олимпиад противоречит здравому смыслу
[13:02]Орнитологи попросили кормить синиц салом, чтобы птицы не ели сородичей
[12:56]За год аудитория подкастов выросла вдвое, а за 5 лет может увеличится в 5,5 раза
[12:55]В Госдуме рекомендуют задавать школьникам на каникулы чтение русской классики
[12:36]Путин заявил, что "никто точно не знает причин изменения климата"
[12:24]Минтруд хочет модернизацией привлечь на биржу труда на 20% больше безработных
[12:02]В Астрахани голосуют за установку памятника Ивану Грозному
[11:54]Производство игристых вин из импортных виноматериалов в России может уменьшиться
[11:37]Конкурсные правила распределения субсидий сделают более конкретными
[11:08]Минздрав Камчатки проверит центр, где умер пациент из-за нехватки расходников
[11:05]The Economist назвал Узбекистан "страной года" за либеральные реформы Мирзиёева

18 декабря, среда

[18:01]В Подмосковье завели дело после гибели задержанного в полицейской машине

Новый год с иголочки. Как выбирать живые и искусственные елки
Что нужно и не нужно делать, если в доме вдруг разбился градусник
Фото: Global Look Press
Как избавиться от звонков из банков с предложением взять кредит
Держим на пульсе. Как правильно измерять артериальное давление дома
Фото: Global Look Press
Что делать человеку, если он получил травму из-за гололеда
Фото: Global Look Press
Народная молва. Что обсуждали жители регионов на минувшей неделе
Фото: depositphotos
Девять продуктов, необходимых в диете женщины после 40 лет
Мурад Мусаев, Артем Дзюба и Юрий Семин // Global Look Press
Ноль из шести: итоги еврокубковой кампании клубов РПЛ
Казань – лучший город в России (по мнению россиян) // фото: Global Look Press
10 лучших городов страны по мнению самих россиян
Фото: Global Look Press
Десять "зимних" советов для автомобилистов

Суд не выявил состава преступления в деле о крушении Ту-154 с Доктором Лизой

Общество
16:36, 19 декабря 2019

Дело о крушении в декабре 2016 года самолета Минобороны РФ Ту-154 было закрыто за отсутствием состава преступления, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката родственников погибших Игоря Трунова.

«Потерпевших уведомили, что дело по сочинской авиакатастрофе закрыто из-за отсутствия состава преступления», — заявил он.

Трунов также отметил, что постановление о прекращении дела засекречено, так как представляет собой государственную тайну. Ранее сообщалось, что дело было возбуждено по статье 351 УК РФ о нарушении правил полетов, повлекших тяжкие последствия. По словам адвоката, потерпевшие тем не менее могут обратиться в суд по гражданскому делу.

При крушении Ту-154, который летел на авиабазу Хмеймим в Сирии, погибли 92 человека, среди которых глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, журналисты, представители Минобороны РФ и артисты Ансамбля песни и пляски имени Александрова.

Теги: #Крушение самолета Минобороны

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Фото: Global Look Press

Общество

Народная молва. Что обсуждали жители регионов на минувшей неделе

Читать далее >

Нет изображения

Общество

Спасатели предупредили москвичей о ветре 24 м/с с сохранением до 20 декабря

Читать далее >

Нет изображения

Общество

Полицейский, убивший жену, не согласен с лишением родительских прав

Читать далее >

Политика
История в картинке. Укротитель условий содержания Мединский
Европарламент осудил закон об "иностранных агентах" и призвал отменить его
В плане обороны Беларуси учли варианты "расшатывания обстановки" и опыт Украины
Володин встретился с членами Палаты лордов Британии ради установления отношений
Общество
От Арбата до Ходынки: как благоустраивали Москву последние 9 лет
Спасатели предупредили москвичей о ветре 24 м/с с сохранением до 20 декабря
Полицейский, убивший жену, не согласен с лишением родительских прав
Суд не выявил состава преступления в деле о крушении Ту-154 с Доктором Лизой
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Начинать маленькую победоносную войну в переломные моменты истории недальновидно: переломные моменты дурно сказываются на боеспособности армии

Белковский Станислав

Белковский
Станислав

политолог

Зеленский показал, что харизма и обаяние у него есть, но полной готовности к отправлению обязанностей президента поглощенной войной страны — пока нет

Шеин Олег

Шеин
Олег

депутат Госдумы

Очевидно, что необходимо менять трудовое законодательство: без прав самих работников никакие государственные решения сверху работать не будут

Культура и ТВ
Хирург Лео Бокерия впервые рассказал о попытке убийства
Фильм о жертвах сталинизма стал лауреатом кинофестиваля "Сталкер"
Николай Коляда: Ошибался, когда голосовал за "Единую Россию"
Райкины смешат до слез, смеясь сквозь слезы
Шоу-бизнес
Новогодняя ночь – 2020 в киноцентре "Октябрь" со "Вторжением"
"Звездные войны: Скайуокер. Восход" – закат коммерческого десятилетия?
Группа Queen выпустила клип на рождественскую песню 35-летней давности
Сервисом Netflix пользуется более 158 миллионов человек по всему миру

Здоровье
Рождение в декабре оказалось безопасно для женского сердца
Увеличение продолжительности рабочего дня грозит гипертонией
Отказ в закупке назарегистрированных лекарств признали нарушением права на жизнь
До 3 дней сократится максимальное ожидание приема онколога при подозрении на рак
Туризм
Парад игрушек – 2019 в честь Дня благодарения в Нью-Йорке: фоторепортаж
ФССП сообщила о запрете на выезд из России для 3,4 миллиона должников
17% россиян потенциально не могут выехать за границу из-за долгов
В транзитных зонах российских аэропортов появятся курилки
Авто
Настоящий, железный: как мы тестировали китайский внедорожник
Opel объявил о возвращении в Россию после прекращения продаж в 2015 году
Еще один китайский внедорожник на российских дорогах
Опрос: вы за песок или за реагенты?
Недвижимость
В новый год – с новой квартирой? Тренды рынка недвижимости – 2020
В Минстрое попросил не давать "сигналов без денег" в вопросах доступного жилья
В обязательства по алиментам добавят расходы на жилье
Баннеры с обращением к Путину вывесили дольщики на фасады недостроя в ТиНАО
Свежий номер

Ковальчук привел к успеху родственника президента // фото: Анна Майорова / ТАСС
Семейная энергетика. Как связаны "Интер РАО", сын Ковальчука и племянник Путина
"Сирийский мясник" прикинулся немцем
Людмила Рукавишникова
У тещи Чемезова "снесло крышу"
Это авария в Чебаркуле. Но и в других пострадавших городах картины схожие // фото в статье: Global Look Press
Почему ЖКХ опять не готово к зиме и при чем тут олигархи
Фото: Андрей Струнин
Пишешь книгу – гонорара фигу. Как издательства обманывают авторов и читателей
Кадр: фильм «Текст»
Иван Янковский:
Не хочу сниматься в кино про водопроводный кран!
Николай Коляда // фото в статье: личный архив Николая Коляды
Николай Коляда:
Ошибался, когда голосовал за "Единую Россию"
Игорь Бутман // фото в статье: Global Look Press
Игорь Бутман:
На фортепиано Путин играет все лучше и лучше
Людмила Улицкая // фото: Андрей Струнин
Людмила Улицкая:
Закон об "иностранных агентах" вызывает только отвращение
Лев Лещенко // фото: Global Look Press
Лев Лещенко:
Пенсии ведь и вправду мизерные!


Фото: соцсети
Фейк недели: в уфимских автобусах секса нет
Слева: Никита Зайцев. Фото: Vit Simanek / CTK / Global Look Press. Справа: Маргарита Зайцева на кадрах со скрытой камеры / стоп-кадр / канал "Россия 24" на Youtube
Кто выиграет войну за детей хоккеиста Зайцева?
Евгений Петросян // фото: Global Look Press
Юрист: Суды Петросяна со Степаненко могут затянуться на пять-семь лет
Фото в статье: пресс-служба МВД
Мать семейства из Амги рассказала, почему дети были одни дома в –30
Дмитрий Певцов в образе вождя // фото: Global Look Press
Зачем Дмитрий Певцов устроил "отповедь" Познеру в образе Сталина?

Скульптор создал памятник Пахмутовой в Волгограде по фотографиям
Кадр из сериала "Мастер и Маргарита" Владимира Бортко
Баз Лурман и булгаковщина: какими будут "Мастер и Маргарита" в Голливуде
Жители Орловщины боятся, что Соловей-разбойник оставит регион без денег
Фрэнк Хеймер
Как техасский рейнджер покончил с Бонни и Клайдом
На Ахтубе борьбу с нелегальными свалками поручили квадрокоптеру
^