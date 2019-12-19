Спасатели предупредили москвичей о ветре 24 м/с с сохранением до 20 декабря

МЧС призвали жителей столицы и области к осторожности из-за сильного ветра в четверг, 19 декабря, и в ночь на пятницу.

Согласно предупреждению, которое Центральное УГМС рассылает москвичам, в ближайшие часы в Москве ожидаются порывы ветра до 19-24 м/с. В связи с этим спасатели рекомендуют соблюдать осторожность и не приближаться к шатким конструкциям, выходя на улицу.

При этом опасность из-за сильного ветра сохранится в столичном регионе вплоть до утра пятницы, 20 декабря.

«По прогнозу синоптиков (Росгидромет), 20 декабря 2019 г. на территории Москвы прогнозируется температура воздуха ночью с 19 декабря на 20 декабря 0-2 градуса, днем 20 декабря 0-2 градуса. Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, днем 6-11 м/с», — говорится в сообщении спасателей.

Уточняется также, что на территории Москвы 20 декабря прогнозируются ЧС не выше локального и местного уровня.

Кроме того, агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на метеобюро «Фобос» сообщает о новых температурных рекордах, которые могут быть установлены в столице в начале следующей недели.

«В Москве небольшое похолодание в пятницу и субботу даже не приблизит температуру к климатической норме, а в начале новой недели вполне возможны очередные рекордные максимумы. И вся надежда только на последние два-три дня декабря, обещающие, по предварительным прогнозам, небольшие морозы и снег», — приводит ресурс слова синоптиков.