Путин заявил, что "никто точно не знает причин изменения климата"

Президент Владимир Путин рассказал о возможном ущербе, который может нанести России изменение климата.

В ходе большой пресс-конференции российского президента, которая проходит в четверг, 19 декабря, Владимиру Путину задали вопрос о присоединении РФ к Парижским соглашениям по климату, ограничивающим вредные выбросы в атмосферу. Журналист обратил внимание, что в ходе одного из выступлений глава государства допустил оговорку, рассказав о сокращении Россией выбросов на 60%, в то время как соглашение обязывает уменьшать их лишь на 25% от уровня 1990 года.

«Ой, поймал, уел», — отшутился Владимир Путин, объяснив, что, по его мнению, РФ может сократить вредные выбросы в больших объемах, чем страны ЕС, за счет большого количества лесов.

При этом президент отметил, что «никто точно не знает причин изменения климата», однако добавил, что эта проблема остро стоит перед Россией.

«Для нас этот процесс очень серьезен. Темпы роста температуры у нас выше, чем в среднем на планете в полтора-два раза. Если вечная мерзлота начнет таять, у нас пострадают многие северные территории. [...] Может произойти и опустынивание некоторых территорий», — рассказал Путин.

Напомним, словом 2019 года, по версии Оксфордского словаря, стало выражение «climate emergency», что в переводе на русский означает «чрезвычайная климатическая ситуация».