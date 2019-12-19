Путин заявил, что "никто точно не знает причин изменения климата"

В центре внимания
Егор Жуков
Жуков в муравейнике. Герой поколения, привыкшего к праву на выбор
Через что придется пройти россиянам ради участия в Токио-2020
Обещание Путина отказаться от одноразовой посуды угрожает его друзьям-олигархам

Новости дня

19 декабря, четверг

[16:39]Первая плавучая АЭС зажгла новогоднюю елку в городе Певек
[16:36]Суд не выявил состава преступления в деле о крушении Ту-154 с Доктором Лизой
[16:17]Отказ в закупке назарегистрированных лекарств признали нарушением права на жизнь
[15:52]Twitter прокомментировал отписку своего гендира от Цукерберга изображением козла
[15:45]Путин объяснил закон об иноагентах тем, что "кто платит, тот и музыку заказывает"
[15:22]Путин – о законе против бытового насилия: "силой не заставишь любить"
[15:18]Володин встретился с членами Палаты лордов Британии ради установления отношений
[15:09]Женщина в Рязани пыталась выдать убийство брата за суицид
[15:00]Путин упрекнул Европу в том, что по ее городам "свободно гуляют террористы"
[14:51]Наблюдательный совет РУСАДА решил судиться с WADA из-за санкций против РФ
[14:34]До 3 дней сократится максимальное ожидание приема онколога при подозрении на рак
[14:30]Путин опроверг связь увольнения Левченко с его членством в КПРФ
[14:24]В Новый год москвичи смогут сходить на праздник, но только через КПП с досмотром
[14:13]Путин допустил изъятие слова "подряд" из статьи Конституции о президентских сроках
[14:02]В трех регионах с 2020 года начнут строить ПНИ с домашними условиями
[13:59]Путин забыл фамилию Ивана Голунова в ходе пресс-конференции
[13:45]Путин объяснил, что присвоил Кадырову звание Героя России за ежедневные риски
[13:31]Производители просят отсрочить закон об органике, чтобы избежать "серой зоны"
[13:29]Путин отверг возможность присутствия иностранных войск в Донбассе
[13:12]Путин считает, что отстранение России от Олимпиад противоречит здравому смыслу
[13:02]Орнитологи попросили кормить синиц салом, чтобы птицы не ели сородичей
[12:56]За год аудитория подкастов выросла вдвое, а за 5 лет может увеличится в 5,5 раза
[12:55]В Госдуме рекомендуют задавать школьникам на каникулы чтение русской классики
[12:36]Путин заявил, что "никто точно не знает причин изменения климата"
[12:24]Минтруд хочет модернизацией привлечь на биржу труда на 20% больше безработных
[12:02]В Астрахани голосуют за установку памятника Ивану Грозному
[11:54]Производство игристых вин из импортных виноматериалов в России может уменьшиться
[11:37]Конкурсные правила распределения субсидий сделают более конкретными
[11:08]Минздрав Камчатки проверит центр, где умер пациент из-за нехватки расходников
[11:05]The Economist назвал Узбекистан "страной года" за либеральные реформы Мирзиёева

18 декабря, среда

[18:01]В Подмосковье завели дело после гибели задержанного в полицейской машине
[18:01]Собянина "забавляет" критика вывоза мусора: он может "оставить" его в Москве
[17:45]В Екатеринбурге собирают подписи за переименование улицы Ельцина в улицу Сталина
[17:27]Многодетной матери из Омска оставили в силе 22-летний срок за 14 преступлений
[17:13]В Тамбовской области возбудили дело о доведении до самоубийства вице-губернатора
[16:58]В ГОКБ №1, где врачи обеспокоены закрытием и увольнениями, приехала Росгвардия
[16:50]На Кубани задержали отчима найденной в выгребной яме третьеклассницы
[16:33]Покинувшего Россию фигуранта "болотного дела" просят приговорить к восьми годам
[16:19]СК обвиняет заключенных в создании в колонии террористической группировки
[15:43]Группа Queen выпустила клип на рождественскую песню 35-летней давности

Новый год с иголочки. Как выбирать живые и искусственные елки
Фото: Global Look Press
Как избавиться от звонков из банков с предложением взять кредит
Что нужно и не нужно делать, если в доме вдруг разбился градусник
Держим на пульсе. Как правильно измерять артериальное давление дома
Фото: Global Look Press
Что делать человеку, если он получил травму из-за гололеда
Фото: Global Look Press
Самые обсуждаемые темы недели с интернет-форумов регионов России
Фото: depositphotos
Девять продуктов, необходимых в диете женщины после 40 лет
Мурад Мусаев, Артем Дзюба и Юрий Семин // Global Look Press
Ноль из шести: итоги еврокубковой кампании клубов РПЛ
Казань – лучший город в России (по мнению россиян) // фото: Global Look Press
10 лучших городов страны по мнению самих россиян
Фото: Global Look Press
Десять "зимних" советов для автомобилистов

Путин заявил, что "никто точно не знает причин изменения климата"

Общество
12:36, 19 декабря 2019

Президент Владимир Путин рассказал о возможном ущербе, который может нанести России изменение климата.

В ходе большой пресс-конференции российского президента, которая проходит в четверг, 19 декабря, Владимиру Путину задали вопрос о присоединении РФ к Парижским соглашениям по климату, ограничивающим вредные выбросы в атмосферу. Журналист обратил внимание, что в ходе одного из выступлений глава государства допустил оговорку, рассказав о сокращении Россией выбросов на 60%, в то время как соглашение обязывает уменьшать их лишь на 25% от уровня 1990 года.

«Ой, поймал, уел», — отшутился Владимир Путин, объяснив, что, по его мнению, РФ может сократить вредные выбросы в больших объемах, чем страны ЕС, за счет большого количества лесов.

При этом президент отметил, что «никто точно не знает причин изменения климата», однако добавил, что эта проблема остро стоит перед Россией.

«Для нас этот процесс очень серьезен. Темпы роста температуры у нас выше, чем в среднем на планете в полтора-два раза. Если вечная мерзлота начнет таять, у нас пострадают многие северные территории. [...] Может произойти и опустынивание некоторых территорий», — рассказал Путин.

Напомним, словом 2019 года, по версии Оксфордского словаря, стало выражение «climate emergency», что в переводе на русский означает «чрезвычайная климатическая ситуация».

Теги: #Путин

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Нет изображения

Общество

Суд не выявил состава преступления в деле о крушении Ту-154 с Доктором Лизой

Читать далее >

Нет изображения

Общество

Twitter прокомментировал отписку своего гендира от Цукерберга изображением козла

Читать далее >

Нет изображения

Общество

Путин объяснил закон об иноагентах тем, что "кто платит, тот и музыку заказывает"

Читать далее >

Политика
История в картинке. Укротитель условий содержания Мединский
Володин встретился с членами Палаты лордов Британии ради установления отношений
Путин упрекнул Европу в том, что по ее городам "свободно гуляют террористы"
Наблюдательный совет РУСАДА решил судиться с WADA из-за санкций против РФ
Общество
От Арбата до Ходынки: как благоустраивали Москву последние 9 лет
Суд не выявил состава преступления в деле о крушении Ту-154 с Доктором Лизой
Twitter прокомментировал отписку своего гендира от Цукерберга изображением козла
Путин объяснил закон об иноагентах тем, что "кто платит, тот и музыку заказывает"
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Начинать маленькую победоносную войну в переломные моменты истории недальновидно: переломные моменты дурно сказываются на боеспособности армии

Белковский Станислав

Белковский
Станислав

политолог

Зеленский показал, что харизма и обаяние у него есть, но полной готовности к отправлению обязанностей президента поглощенной войной страны — пока нет

Шеин Олег

Шеин
Олег

депутат Госдумы

Очевидно, что необходимо менять трудовое законодательство: без прав самих работников никакие государственные решения сверху работать не будут

Культура и ТВ
Хирург Лео Бокерия впервые рассказал о попытке убийства
Николай Коляда: Ошибался, когда голосовал за "Единую Россию"
Райкины смешат до слез, смеясь сквозь слезы
Скульптор создал памятник Пахмутовой в Волгограде по фотографиям
Шоу-бизнес
Новогодняя ночь – 2020 в киноцентре "Октябрь" со "Вторжением"
"Звездные войны: Скайуокер. Восход" – закат коммерческого десятилетия?
Группа Queen выпустила клип на рождественскую песню 35-летней давности
Сервисом Netflix пользуется более 158 миллионов человек по всему миру

Здоровье
Причиной мигрени может быть нехватка сна
Отказ в закупке назарегистрированных лекарств признали нарушением права на жизнь
До 3 дней сократится максимальное ожидание приема онколога при подозрении на рак
В трех регионах с 2020 года начнут строить ПНИ с домашними условиями
Туризм
Парад игрушек – 2019 в честь Дня благодарения в Нью-Йорке: фоторепортаж
ФССП сообщила о запрете на выезд из России для 3,4 миллиона должников
17% россиян потенциально не могут выехать за границу из-за долгов
В транзитных зонах российских аэропортов появятся курилки
Авто
Настоящий, железный: как мы тестировали китайский внедорожник
Opel объявил о возвращении в Россию после прекращения продаж в 2015 году
Еще один китайский внедорожник на российских дорогах
Опрос: вы за песок или за реагенты?
Недвижимость
В новый год – с новой квартирой? Тренды рынка недвижимости – 2020
В Минстрое попросил не давать "сигналов без денег" в вопросах доступного жилья
В обязательства по алиментам добавят расходы на жилье
Баннеры с обращением к Путину вывесили дольщики на фасады недостроя в ТиНАО
Свежий номер

Ковальчук привел к успеху родственника президента // фото: Анна Майорова / ТАСС
Семейная энергетика. Как связаны "Интер РАО", сын Ковальчука и племянник Путина
"Сирийский мясник" прикинулся немцем
Людмила Рукавишникова
У тещи Чемезова "снесло крышу"
Это авария в Чебаркуле. Но и в других пострадавших городах картины схожие // фото в статье: Global Look Press
Почему ЖКХ опять не готово к зиме и при чем тут олигархи
Фото: Андрей Струнин
Пишешь книгу – гонорара фигу. Как издательства обманывают авторов и читателей
Кадр: фильм «Текст»
Иван Янковский:
Не хочу сниматься в кино про водопроводный кран!
Николай Коляда // фото в статье: личный архив Николая Коляды
Николай Коляда:
Ошибался, когда голосовал за "Единую Россию"
Игорь Бутман // фото в статье: Global Look Press
Игорь Бутман:
На фортепиано Путин играет все лучше и лучше
Людмила Улицкая // фото: Андрей Струнин
Людмила Улицкая:
Закон об "иностранных агентах" вызывает только отвращение
Лев Лещенко // фото: Global Look Press
Лев Лещенко:
Пенсии ведь и вправду мизерные!


Фото: соцсети
Фейк недели: в уфимских автобусах секса нет
Слева: Никита Зайцев. Фото: Vit Simanek / CTK / Global Look Press. Справа: Маргарита Зайцева на кадрах со скрытой камеры / стоп-кадр / канал "Россия 24" на Youtube
Кто выиграет войну за детей хоккеиста Зайцева?
Евгений Петросян // фото: Global Look Press
Юрист: Суды Петросяна со Степаненко могут затянуться на пять-семь лет
Фото в статье: пресс-служба МВД
Мать семейства из Амги рассказала, почему дети были одни дома в –30
Дмитрий Певцов в образе вождя // фото: Global Look Press
Зачем Дмитрий Певцов устроил "отповедь" Познеру в образе Сталина?

Скульптор создал памятник Пахмутовой в Волгограде по фотографиям
Кадр из сериала "Мастер и Маргарита" Владимира Бортко
Баз Лурман и булгаковщина: какими будут "Мастер и Маргарита" в Голливуде
Жители Орловщины боятся, что Соловей-разбойник оставит регион без денег
Фрэнк Хеймер
Как техасский рейнджер покончил с Бонни и Клайдом
На Ахтубе борьбу с нелегальными свалками поручили квадрокоптеру
^