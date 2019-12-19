Путин объяснил закон об иноагентах тем, что "кто платит, тот и музыку заказывает"

В ходе большой пресс-конференции 19 декабря президент РФ прокомментировал закон об ужесточении контроля за иноагентами.

Владимир Путин, в частности, отметил, что понятие «иностранный агент» не было придумано Россией, эта формулировка существует еще с 30-х годов и принадлежит США. В связи с этим президент вспомнил дело россиянки Марии Бутиной, которая недавно вернулась на родину после заключения в Америке. «Вспомните Марию Бутину. Какой она агент? И близко нет ничего. Посадили ее в тюрьму, грозили длительным сроком заключения. Здрасьте-приехали. За иностранное агентство у них — до 5 лет лишения свободы! А у нас только административная ответственность», — пояснил Путин.

По его мнению, все государства хотят ограничить влияние других стран на внутреннюю политику, и если человек, который ей занимается, получает иностранное финансирование, то, вероятнее всего, он выполняет чей-то заказ.

«Если вы получаете деньги из-за границы для того, чтобы осуществлять внутриполитическую работу, тогда прямо так и скажите. Известно, тот кто платит, тот и заказывает музыку. Это народная мудрость», — сказал глава государства.