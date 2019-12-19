Орнитологи попросили кормить синиц салом, чтобы птицы не ели сородичей

Руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин посоветовал горожанам подкармливать синиц несоленым салом. Это необходимо в зимнее время для того, чтобы птицы не нападали друг на друга из-за нехватки белковой пищи.

«Например, жертвой больших синиц становятся синицы-лазоревки. Им не хватает белка из-за наступления зимы и холодов — у птиц пропадает возможность добраться до насекомых. Например, дятлы могут достать насекомое из-под коры, а синицы нет. А мяса им хочется, вот они и нападают», — заявил орнитолог в комментарии АГН «Москва».

Специалист отметил, что агрессивное поведение по отношению к живности свойственно почти всем птицам, кроме попугаев. Но воробьи и голуби никогда не были замечены за поеданием особей своей породы.