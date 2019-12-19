Как жить в обществе перепотребления

По мнению исследователей, современное общество сейчас переживает период, который можно назвать «эпохой перепотребления». Этот этап развития характеризуется обесцениванием потребляемых товаров, перепроизводством и, соответственно, небывалым за всю историю человечества ростом отходов. Как это сказывается на проблеме загрязнения окружающей среды и переизбытка отходов и какие способы решения существуют – обсудим совместно с экспертами.

Несмотря на то, что уже второе десятилетие экономика переживает довольно суровый кризис, тем не менее общее благосостояние людей выросло. В том числе увеличилась прослойка так называемого «среднего класса». Аналитики британского подразделения банка HSBC считают, что к середине 21 столетия произойдет его взрывной рост – на 3 миллиарда человек. И нам предстоит пережить потребительскую революцию.

Уже сегодня товары покупаются и зачастую не используются. Огромное количество продуктов не успевает пойти в пищу и направляется в мусорные контейнеры. Потребляется гораздо меньше, чем утилизируется. По данным Росстата, норма потребления товаров и услуг каждый год растет, и уже в прошлом году она составляла почти 80% всех расходов домохозяйств. Как считает специалист по маркетингу и коммуникациям Оксана Свешникова, эта тенденция наблюдается в большинстве современных стран:

«Однажды мне встретилось интересное исследование, в котором ученые из США проанализировали размеры посуды и порции еды на нескольких десятках картин. При этом были изучены полотна художников в хронологической последовательности, заканчивая современными авторами. И оказалось, что размеры тарелок выросли на целых 66%, а порции еды стали больше на 69%! Количество хлеба также увеличилось - на 23%. Действительно, сейчас во всем мире можно наблюдать тенденцию покупки, например, продуктов, какими-то «промышленными» объемами, причем значительная часть купленного не съедается и отправляется в мусорную корзину. Как-то в Канаде на протяжении месяца в 30 домах анализировали состав бытовых отходов. Выяснилось, что 36% из них составил пищевой мусор».

С другой стороны, Елизавета Савельева, заместитель руководителя испытательной лаборатории «ТЕСТЭКО», не согласна с теорией об обществе перепотребления. По ее мнению, проблема в том, что сейчас в России потеряна система культуры рециркуляции отходов:

«До 1990-х годов, когда существовал Советский Союз, у нас полностью перерабатывались отходы, показатели утилизации были на уровне 90%. Если вы помните, то мы покупали, например, кефир, он был в стеклянной таре, которая потом сдавалась обратно. Если мы хотели купить себе пиво, то оно продавалось либо на розлив, и мы ходили за ним с бидоном, либо покупали его в бутылках – что было непозволительной роскошью. И эти бутылки так же обратно сдавались, 98% стекла перерабатывалось. Практически отсутствовал пластик, все ходили с авоськами. Сейчас у нас не то что бы эра перепотребления товарной массы и из-за этого образуется большое количество отходов, а просто происходит нерациональное использование природных ресурсов. Потому что практически не перерабатывается ничего».

Социологи предложили термин «общество комфорта». Его представителям свойственны ложные, гипертрофированные материальные ценности, в то время как насыщение не наступает. Один смартфон сменяет другой, гонка за модными тенденциями выливается в переполненные шкафы и квартиры. И однажды все эти лишние вещи оказываются на свалках.

Печальная статистика

Знаете ли вы, что если сложить весь объем мусора России, то он будет равен территории Нидерландов или Швейцарии? Каждый год один россиянин производит около 3 тонн мусора, в среднем 1 килограмм в день. Это приводит к тому, что площадь свалок уже на сегодня в нашей стране превышает 4 миллиона гектаров (для сравнения: эта цифра в 4 раза превышает площадь Республики Кипр), и каждый год эта цифра увеличивается на 10%.

При этом примечательно, что, согласно информации Министерства природных ресурсов и экологии РФ, перерабатываются только 8% отходов. В то время как переработка – единственный способ утилизации мусора, который не оказывает негативное влияние на планету. Улучшить этот показатель невозможно до тех пор, пока все населении России, а также предприятия не будут разделять отходы, чтобы их было возможно утилизировать.

В этом году Минприроды предложило возложить полную ответственность за переработку отходов и упаковки на производителей. Российские экологи не вполне согласны с этой инициативой. Например, Анатолий Шмаль, генеральный директор научно-производственной компании «Экология и охрана среды», считает, что «вопрос должен решаться созданием национальной системы экологической безопасности, которая охватывает все риски, которые возникают в каждом конкретном объекте. Надо не заплатки латать, а системно подходить к решению этой проблемы».

С коллегой согласна и Елизавета Савельева:

«Все хотят жить в экологически чистых районах. Люди легко приучаются к сортировке мусора – как дети, так и взрослые. Нужно, чтобы государство разработало рабочие схемы в этом направлении. Также должны быть системы, которые отходы перерабатывают. В Европе таких систем – множество. У нас не должно возникать никаких полигонов, потому что должна быть стопроцентная переработка мусора, по европейскому образцу».

Другая сторона медали

Независимая исследовательская компания Ipsos в 2019 году опубликовала ежегодный обзор российских трендов «Trend Vision Russia. 2019». Помимо социально-экономического обзора в нем отражены ведущие потребительские тенденции. Среди них особенно привлекают внимание следующие:

потребитель начал беспокоиться об ответственности производителя;

потребитель стал задумываться о личной ответственности;

начинается развитие экономики совместного потребления.

Это говорит о том, что постепенно, шаг за шагом, люди начинают задумываться о том, чтобы поменять свой потребительский подход на более экологичный и гуманный по отношению к природе. Выбираются экотовары, посетитель магазина учится читать этикетки и разбираться в маркировке продуктов. Все более популярными становятся бренды, которые заботятся об экологичности упаковки своих товаров и отказываются от пластика. Также, многие крупные торговые сети – например, «ВкусВилл», «М.Видео», IKEA, H&M - начали сбор твердых отходов для последующей переработки. Они собирают пластиковые бутылки, различные банки, текстиль, лампочки, батарейки и зачастую предлагают в обмен на это хорошие скидки.

Растет рынок товаров подержанных вещей. Появились благотворительные фонды и волонтерские организации, которые избавляют квартиры от ненужных вещей и потом либо передают их в качестве помощи безвозмездно нуждающимся, либо устраивают недорогие распродажи. Ipsos называет эти тенденции «эко-осознанностью»

Получается, для борьбы с перепотреблением и угрозой катастрофического роста твердых бытовых и коммунальных отходов есть два пути. Они не противоречат друг другу, а скорее гармонично дополняют. Первый – более долгий. Он связан с эволюцией сознания общества. Второй – более технологичный и оперативный.

Как технологии могут помочь решить проблему с отходами

Сейчас большинство решений, касающихся «судьбы» твердых коммунальных отходов, негативно сказывается на окружающей среде. ТКО не сортируются, а их захоронения практически невозможно проконтролировать. Все это в недалеком будущем может привести к экологической катастрофе.

Экотехнопарк «Шиес» предлагает принципиально иной подход в решении «мусорной проблемы». Разработчиками проекта была предложена современная технология шведской компании Flexus Balasystem, которая успешно работает на международном рынке более 35 лет.

В чем заключается суть технологии: неутилизируемые компоненты ТКО предварительно сортируются. Вторичные ресурсы отправляются на дальнейшую переработку и в производство, а те компоненты отходов, которые невозможно утилизировать, спрессовываются в герметично упакованные кипы и оборачиваются плотной пленкой. После этого их отправляют на полигон. Flexus Balasystem при этом гарантирует:

надежную герметичную упаковку, которая может свободно использоваться на открытом пространстве;

отсутствие риска самовозгорания;

отсутствие неприятных запахов;

уменьшение объема отходов как минимум в три раза.

Еще один важный момент: спрессованные таким методом кипы содержат – в отличие от несортированных отходов – инертный материал, в котором на 95% сокращается образование биогаза и фильтрата. Благодаря этому не происходит загрязнения поверхностных и подземных вод, загрязнения воздуха, образования пожаров. На данный момент это одна их самых современных и оптимальных технологий, которая внесет большой вклад в решение проблемы с отходами России.

Но какими бы не были современные технологии, всем нам однажды придется изменить свои потребительские привычки и задуматься о том, какой вклад каждый человек может внести в предотвращение экологического коллапса. Можно долго критиковать предлагаемые решения, но все-таки лучше хорошо изучить проблему и принять в ее решении непосредственное участие.