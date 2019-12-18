В Тамбовской области возбудили дело о доведении до самоубийства вице-губернатора

СУ СКР по Тамбовской области возбудило дело о доведении до самоубийства чиновника, находившегося под домашним арестом.

Об этом сообщил адвокат погибшего Александр Боголепов, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, тело вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова было найдено 8 декабря около дома его матери, где он находился под домашним арестом по обвинению в попытке особо крупного мошенничества.

По версии СК, неустановленные лица «путем угроз и систематического унижения человеческого достоинства создали для Чулкова психотравмирующую ситуацию», сообщил адвокат.

По словам Боголепова, вице-губернатор хотел посетить невролога, однако следствие ему отказало. «Силовики поняли, что Чулков боится тюрьмы, и играли на этом. После отказа суда заключить Чулкова под стражу они не стали дожидаться следующего заседания по продлению меры пресечения, а вскоре вновь вышли с ходатайством о заключении в СИЗО», — рассказал ранее Боголепов.

Уголовное дело против Чулкова было возбуждено в мае. Ему вменялась часть 3 статьи 30 и часть 4 статьи 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). Вице-губернатора подозревали в попытке хищения имущества Рассказовского рынка, принадлежащего государству. Вместе с Чулковым фигурантами дела стали экс-руководитель рынка Сергей Клемешов и бывший глава регионального фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Андрей Блудов.



Суд Ленинского района поместил чиновника под домашний арест 18 октября.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)