В Екатеринбурге собирают подписи за переименование улицы Ельцина в улицу Сталина

Партия «Коммунисты России» выступает с инициативой переименовать улицу Бориса Ельцина в Екатеринбурге в улицу Сталина.

«Ельцин не достоин быть увековеченным в нашем городе и в названиях его улиц. А имя Сталина давно пора вернуть на карту», – заявил в интервью изданию E1.RU лидер партии Евгений Емалетдинов.

На своей странице в социальной сети он выразил уверенность в том, что инициативу поддержат не только коммунисты, но и многие екатеринбуржцы.

«Как руководитель партии "Коммунисты России" в Свердловской области объявляю сбор подписей за переименование улицы Ельцина в улицу Сталина», – написал Емалетдинов. По его словам, собранные подписи будут вскоре переданы в администрацию Екатеринбурга.