Суд США запретил Эдварду Сноудену получать доходы от публикации мемуаров

Американский суд лишил экс-сотрудника АНБ Эдварда Сноудена права на получение доходов от его книги «Личное дело».

Как передает Bloomberg, соответствующее решение вынес суд Восточного округа штата Вирджиния. По словам судьи, книга «содержит информацию, которую, согласно контракту Сноудена, перед публикацией должны были утвердить как ЦРУ, так и АНБ».

По словам самого Сноудена, американские спецслужбы дали понять, что не рассмотрят материалы в нужные сроки. В ответ на это судья заявил, что автор даже не пытался согласовать публикацию. Защита планирует обжаловать вердикт.

Книга «Личное дело» (Permanent Record) бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена вышла 17 сентября. В ней он рассказывает о своей жизни в России и объясняет, почему разгласил секретные данные. Правительство США в тот же день подало на Сноудена в суд, мотивировав это тем, что книга не была предоставлена для ознакомления АНБ и ЦРУ, как того требовало соглашение, подписанное Сноуденом при устройстве на работу. По мнению американского правительства, все вырученные с продажи мемуаров средства должны быть переданы США.