На Кубани задержали отчима найденной в выгребной яме третьеклассницы

По делу о нападении на третьеклассницу, которая чуть не погибла в выгребной яме, задержали сожителя ее матери.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры, 35-летнего жителя хутора Родниковский обвиняют в изнасиловании ребенка и покушении на убийство.

Отмечается, что ранее он был судим за кражи и хранение наркотиков. Как и мать девочки, задержанный официально нигде не работал. Помимо пострадавшей, в семье проживала ее старшая сестра, которая учится в техникуме.

Напомним, 20 ноября в Новокубанском районе Краснодарского края в выгребной яме нашли девятилетнюю девочку, которая пропала еще 18-го. Ребенка доставили в реанимацию детской краевой клинической больницы Краснодара с сильным переохлаждением. Несколько дней она пролежала в коме. На теле ребенка нашли «определенные телесные повреждения», было возбуждено уголовное дело. В СК заподозрили, что школьницу пытались убить, чтобы скрыть другое преступление.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова попросила проверить краснодарские органы опеки по факту произошедшего.