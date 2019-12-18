Мессенджер Flock отказался от российского рынка из-за требований закона

Корпоративный мессенджер Flock отказался от локализации в России в связи с требование Роскомнадзора о хранении персональных данных на территории РФ, обращает внимание телеграм-канал «ЗаТелеком» IT-эксперта Михаила Климарева.

Климарев опубликовал пересланный ему, как утверждается, ответ службы поддержки одному из пользователей: «Законодательство требовало от нас разместить серверы в России. Это было невыполнимым условием для нас, поэтому мы решили отказаться от поддержки российской локализации приложения».

Мессенджер вышел на российский рынок в марте 2017 года, при этом, по данным «Дождя», о прекращении поддержки русскоязычной версии приложения сообщалось ещё весной 2018 года.

Напомним, что ранее закон об увеличении материальной ответственности за отказ хранить данные российских пользователей на серверах на территории страны, а также за отказ предоставить ключи шифрования ФСБ подписал президент РФ Владимир Путин. За первое нарушение юрлицам грозит штраф от миллиона до шести миллионов рублей, за повторное — от шести до 18 миллионов рублей.