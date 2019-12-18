Компания Rambler отозвала иск о нелегальном контенте Twitch

Rambler Group отозвала иск к стриминговому сервису Twitch, связанный с незаконными трансляциями футбольных матчей АПЛ.

Как пишет ТАСС, о выплате каких-либо компенсаций и финансового возмещения при этом не сообщается.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что компания Rambler Group заявила об исключительных правах на видео с матчей клубов Английской футбольной Премьер-лиги текущего сезона. Мосгорсуд в качестве обеспечения временно запретил Twitch и «Матч ТВ» их трансляцию. Сообщалось, что сумма претензий к Twitch составила 180 миллиардов рублей.

Накануне, 17 декабря, стало известно, что Twitch и канал «Матч ТВ» удалили контент, права на которые предъявил Rambler.