Изъятый во Внуково метадон оказался частью программы ООН по профилактике ВИЧ

Направлявшаяся из Германии в Таджикистан партия метадона, которая была задержана в аэропорту Внуково, принадлежит ООН.

Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение организации, вещество направлялось в рамках Программы развития ООН (ПРООН) по борьбе с ВИЧ, однако маркировка груза оказалось неверной.

«Эта партия метадона стоимостью 79310 долларов является частью программы ПРООН по профилактике ВИЧ в Таджикистане и представляет собой жизненно необходимое лечение для людей, принимающих наркотики путем инъекции», – говорится в сообщении.

По словам представителя организации, сейчас ПРООН совместно с российскими властями занимается решением проблемы.

Накануне, 17 декабря, Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила о задержании партии метадона во Внуково стоимостью в 5,8 миллиарда рублей. По данным ФТС, партия была обнаружена еще в начале декабря, было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере»).