Заключенным дали право на денежную компенсацию за плохие условия содержания

Госдума приняла законы, предусматривающие право для заключенных на компенсацию в случае нарушения условий их содержания.

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, депутаты приняли в третьем, окончательном чтении пакет документов, согласно которым подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся под стражей, а также осужденные к лишению свободы, отбывающие наказание в исправительных учреждении, получают право на получение денежной компенсации за нарушение условий их содержания.

Отныне заключенные будут вправе обращаться в суд с соответствующим административным исковым заявлением. Компенсация будет осуществляться за счет государственной казны с учетом обстоятельств нарушений, их продолжительности и последствий. Отмечается, что возмещение ущерба не должно зависеть от наличия или отсутствия вины органа государственной власти, учреждения, должностных лиц и госслужащих.

В соответствии со вторым законом, истцам необходимо будет уплатить государственную пошлину в размере 300 рублей.

Новые законы вступят в силу 1 января 2020 года.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что ФСИН считает факты насилия и пыток в колониях и СИЗО исключительными случаями, не носящими системный характер.