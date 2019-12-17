В Москве ищут анонима, который "заминировал" 130 школ под ником "Юра Хой"

Злоумышленник, пользуясь псевдонимом покойного лидера рок-группы «Сектор Газа», рассылал письма о «бомбах» в Москве.

Как передает агентство городских новостей «Москва», всего за понедельник, 16 декабря, неизвестный аноним успел «заминировать» 130 столичных школ.

«Днем 16 декабря на электронный адрес Бабушкинского районного суда поступило сообщение с адреса panki-hoi@startmail.com от лица "Юра Хой", который сообщил о заминировании московских судов и образовательных учреждений, прикрепив список более чем из 130 школ Москвы», — рассказал порталу источник в правоохранительных органах Москвы.

Отмечается, что экстренные службы провели эвакуацию, однако не нашли взрывных устройств ни в одном из указанных зданий. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, личность злоумышленника устанавливается.

Юрий Клинских (Хой) — скончавшийся в 2000 году лидер российской панк-группы «Сектор Газа».